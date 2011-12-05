Общественные организации присудили политикам антипремии

Верховная Рада Украины, в которой открыто и безнаказанно действуют лоббисты табачного и алкогольного бизнеса, не имеет права на существование и должна быть распущена. Об этом заявил УНИАН главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он сообщил, что 30 ноября 2011 года состоялось первое в истории Украины награждение Антипремией для лоббистов табачного и алкогольного бизнеса «Золотая коса».

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, Антипремия «Золотая коса 2011» определяется согласно экспертным оценкам деятельности представителей власти. Определение лоббистов является оценочным. Инициатор Антипремии «Золотая коса» – Бюро журналистских расследований «Свідомо». Соорганизаторы премии: Коалиция общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину», общественная организация «Трезвая Украина», Региональный центр гражданского представительства «Жизнь» и гражданская кампания «Форум спасения Киева».

Как сообщил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, первую премию эксперты присудили внефракционному депутату Тарасу ЧОРНОВОЛУ – «Золотая коса», вторую – регионалу Анатолию КИНАХУ («Серебряная коса»), третью – бютовцу Сергею ТЕРЁХИНУ («Бронзовая коса»). Также в пятёрку вошли Елена БОНДАРЕНКО (Партия регионов) и Сергей ШЕВЧУК («БЮТ-Батькивщина»).

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что такая пятёрка «победителей» не стала неожиданной, поскольку эти люди и раньше постоянно замечались в прямой поддержке пагубных привычек. «Т.ЧОРНОВИЛ и С.ТЕРЁХИН курят сами и хотят, чтобы украинцы тоже погибали от табака, активно выступали против повышения акцизов на табак и алкоголь и внесли смягчающие поправки в закон, запрещающий рекламу сигарет», – отметил общественный деятель.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ подчеркнул, что подобная деятельность сводит на нет работу общественных организаций, направленную на борьбу с курением и злоупотреблением алкоголем.

«Во-первых, в 2011 году алкогольные и табачные лоббисты полностью парализовали повышение акцизов на табачные изделия, пиво и крепкий алкоголь. Во-вторых, провалили законопроект № 1014-2 об ограничении рекламы пива, и сейчас у нас продолжается тотальная реклама алкоголя», – напомнил лидер «Форума».

Третий провал для страны, по мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, – это прохождение законопроекта № 5164 о запрете рекламы сигарет. «Он был сильно затянут, потом был ослаблен. Сейчас всё дошло до того, что спустя 2,5 месяцев после принятия 22 сентября, закон до сих пор не передан на подпись председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ», – сказал он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ возмущён, что лобби действуют абсолютно безнаказанно и нагло. «Вывод налицо – парламент, в котором так безнаказанно действуют табачные лоббисты, без осуждения фракций, в которые они входят, не имеет права на существование. Ничего хорошего от этого парламента ожидать нельзя. Такие люди не должны ставать депутатами даже сельских советов. Для алкогольных и табачных лоббистов должно быть только одно место – камера в СИЗО и плотно работающие с ними прокуроры и следователи», – считает он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ акцентировал, что проблема заключается, прежде всего, в качестве депутатского корпуса. «Уже несколько созывов туда попадают одни и те же люди – тот же Т.ЧОРНОВИЛ, А.КИНАХ, С.ТЕРЁХИН, С.ШЕВЧУК. Рада должна быть распущена, необходимы новые выборы, которые проведут новых людей, потому что любое решение этого парламента диктуется лишь одним фактором – лоббированием бизнеса самих депутатов либо стоящих за ними олигархов», – добавил общественный активист.