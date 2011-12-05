Попов потребовал от глав районов или работать, или писать заявления

В ходе аппаратного совещания c руководителями районных администраций глава КГГА Александр Попов потребовал от глав трех районов написать заявления об отставке, если до следующего понедельника они не предоставят перечень потенциальных инвестпроектов для привлечения средств инвестирования в Киев. Об этом «Главкому» на правах анонимности сообщил один из глав РГА г. Киева.

По его словам, «Попов устроил полный разнос тем главам райадминистраций, которые не выполнили предыдущее распоряжение Попова (о подготовке инвестпроектов – Ред.). Дословно это звучало так: «Уважаемые! Вы можете не приходить на следующее аппаратное совещание, а просто оставить заявление об увольнении в моей приемной».

Как известно, вернувшись из США, глава КГГА Александр Попов высказался о заинтересованности американских бизнес-кругов рассмотреть потенциально интересные для инвестирования проекты в Киеве.

Ранее сообщалось, что к началу декабря Попов обязал глав РГА и руководителей профуправлений представить на рассмотрение стратегического комитета КГГА свои предложения к инвестиционным проектам. Планируется, что они будут реализованы в рамках Стратегии развития Киева до 2025 г.