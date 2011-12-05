Томенко советует коммунистам не чудить перед выборами

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что парламент должен рассмотреть законопроект о снятии неприкосновенности с ряда лиц, который уже прошел заключение Конституционного Суда и регистрация нового не обязательна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя то, что фракция КПУ зарегистрировала в ВР законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

«Здесь у кое-кого возникла новая идея, которая подкупает своей новизной, - отменить депутатскую неприкосновенность», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время вице-спикер напомнил, что Верховная Рада направила в свое время в Конституционный Суд законопроект, внесенный оппозицией, об отмене неприкосновенности Президента, депутатов и судей.

«Конституционный Суд вернул нам, и уже год мы просим рассматривать дальше данный законопроект. Поэтому ничего не нужно чудить перед выборами, а нужно продолжить процедуру снятия неприкосновенности с Президента, судей и всех народных депутатов нашим законопроектом, который прошел экспертизу в Конституционном Суде», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря фракция КПУ зарегистрировала в ВР законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

При этом 7 апреля 2010 года Конституционный Суд Украины разрешил ограничить неприкосновенность народных депутатов Украины. Об этом шла речь в решении КС по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).

Законопроектом предусматривается откорректировать институты неприкосновенности Президента и народных депутатов. В частности, предложено отменить в действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80, которой народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Суд усматривает, что исключение этой нормы Конституции не предусматривает отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит части 1 статьи 157 Конституции. В то же время, КС указал, что неприкосновенность Президента не противоречит Конституции.