Королевскую пригласили на конгресс ЕНП во Францию

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ примет участие в XX Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП), который состоится в Марселе (Франция) 7-8 декабря 2011 г.

Принять участие в Конгрессе Н.КОРОЛЕВСКУЮ пригласил председатель ЕНП Вильфред МАРТЕНС, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Как сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, она намерена во время встреч с европейскими коллегами обсудить политическую и экономическую ситуацию в Украине, а также ход судебного процесса по делу Юлии ТИМОШЕНКО. «Украинское общество более зрелое, чем власть. Украинский народ уже давно готов жить в Европе. Я верю: мы способны подняться на уровень европейских стандартов в вопросах демократии, прав человека, условий жизни, политической культуры», - сказала глава парламентского комитета.

Как отмечается на веб-сайте ЕНП, на конгрессе ЕНП сделает обзор своей политической деятельности, рассмотрит проблемы экономической, финансовой и социальной интеграции в ЕС и детально обсудит стратегию развития Европы.

Справка УНИАН. ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 74 партии из 39 стран, 17 глав стран-членов ЕС и 6 глав государств, не являющихся членами ЕС, 13 членов Европейской Комиссии. Партия имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.

В ряды ЕНП, в частности, входят: Канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ и Президент Европейского Парламента Ежи БУЗЕК.