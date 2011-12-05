Попов: Деньги должны оставаться в Киеве

Председатель КГГА Александр ПОПОВ на аппаратном совещании дал поручение составить перечень киевских предприятий, продукция которых может стать конкурентоспособной, а их развитие будет способствовать реализации стратегической инициативы «Сделано в Киеве», которая заложена в проекте Стратегии развития Киева.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Одна из проблем крупных промышленных предприятий – отсутствие серьезных заказов, в частности государственных. Городская власть имеет возможность и должна помочь им в решении этой проблемы. Это двойная польза для города. Во-первых, работники получат зарплату, предприятия – оборотные средства и прибыль, а следовательно, увеличится объем налоговых поступлений в бюджет. А во-вторых, продукция отечественных производителей дешевле иностранных аналогов», – отметил А.ПОПОВ.

Относительно качества киевской продукции председатель КГГА выразил уверенность, что оно не «уступает, а нередко и превышает иностранные аналоги».

«Власть должна помочь предприятиям пропагандировать свою продукцию и в Украине, и за ее пределами. Знак «Сделано в Киеве» должен стать авторитетным брендом. Это будет также способствовать формированию позитивного имиджа Киева и достижению других наших стратегических целей», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Председатель КГГА дал поручение разработать предложения по сотрудничеству с предприятиями, которые производят медицинскую технику и товары для лиц с ограниченными физическими возможностями.

«Их продукция должна стать основой материально-технического обеспечения реформ в медицинской и социальной сфере», – уверен А.ПОПОВ.

В КГГА напомнили, что ранее А.ПОПОВ поручал составить перечень предприятий, которые могут изготовлять оборудование для парковок и принимать участие в конкурсе по строительству паркингов, который объявила КГГА. «Деньги должны оставаться в Киеве», – отметил он.