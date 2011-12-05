В пятницу нардепы будут «допрашивать» министра внутренних дел

В пятницу, 9 декабря на вопросы народных депутатов будет отвечать министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, на Согласительном совете не было возражений по поводу того, чтобы министр внутренних дел отвечал на вопросы депутатов.

Как сказал Председатель ВР, также в парламенте должны быть согласованы все вопросы о создании временной следственной комиссии по расследованию гибели в Донецке участника акции протеста чернобыльцев.