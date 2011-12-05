СМИ: мэром Одессы может стать Кивалов

Народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ может сменить Алексея КОСТУСЕВА на посту мэра Одессы.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина».

Издание напоминает, что об уходе А.КОСТУСЕВА с поста мэра 3 декабря сообщила начальник Управления информации Одесского горсовета Анна ОСИПЧУК. "Алексей КОСТУСЕВ действительно ушел в отставку. Все официальные комментарии будут не раньше понедельника", – заявила она. Источники в мэрии утверждают, что такое решение мэр принял после встречи с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Информация о том, что одесский мэр собирается уйти в отставку, активно обсуждалась в СМИ на протяжении минувшей недели. Все началось с заявления главы парламентского Комитета по вопросам правосудия С.КИВАЛОВА. Он сказал газете "Комсомольская правда в Украине", что "никаких слухов нет – КОСТУСЕВУ предложили занять новую должность, и он согласился". После этого с электронного адреса Управления информации Одесского горсовета журналистам было отправлено письмо с комментарием А.КОСТУСЕВА, в котором он настоятельно рекомендовал главе комитета "не вмешиваться не в свои дела". Позже в одесской мэрии поспешили откреститься от этого заявления, уверяя, что электронный ящик был взломан, а силовые структуры, в частности СБУ, выясняют, кто за этим стоит.

Чиновники весьма осторожно комментировали субботнее заявление Одесского горсовета. "У нас нет никакого подтверждения этой информации. А комментировать слухи я не буду", – заявил "Коммерсанту" председатель Одесской обладминистрации, глава областной организации Партии регионов Эдуард МАТВИЙЧУК.

Более охотно возможный уход А.КОСТУСЕВА комментировали его политические оппоненты. В партии "Батькивщина" в качестве причины отставки называют невыполнение мэром и его политической силой предвыборных обещаний. "Ничего из того, что обещала Партия регионов, не выполнено. Вместо этого люди видят постоянные ссоры, кадровые перестановки, урезание финансирования социальных программ. В общем, команды профессионалов не получилось, и поэтому постоянно происходят замены и поиск новых игроков. Отставка КОСТУСЕВА, на мой взгляд, связана именно с его непрофессионализмом", - сказал газете глава фракции "Батькивщина" в Одесском облсовете Сергей ВЕСЕЛОВ.

«Коммерсант» пишет, что как ни странно, мотивы ухода А.КОСТУСЕВА, высказанные оппозиционерами, полностью совпадают с претензиями к нему со стороны Администрации Президента. Источники газеты в АП не подтверждают, но и не опровергают факт встречи мэра Одессы с главой государства.

Между тем источники в АП признают – претензии к одесскому мэру связаны с тем, что его авторитет перестал работать на рейтинг Партии регионов. "В работе Алексея КОСТУСЕВА стало больше минусов, чем плюсов. Мы не можем себе этого позволить, учитывая, что Одесса является одним из четырех базовых регионов, обеспечивающих электоральную поддержку Партии регионов", – сообщил источник.

Согласно закону "О выборах депутатов Верховного совета Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внеочередные выборы должны быть назначены не позднее 10 дней после того, как действующий мэр подал в отставку. "Кроме Сергея КИВАЛОВА, у нас пока нет другого кандидата на этот пост", – сообщил источник в АП.

Главный соперник А.КОСТУСЕВА на минувших выборах, бывший мэр Одессы (с 1994 по 1998 и с 2005 по 2010 годы) Эдуард ГУРВИЦ вчера рассказал "Коммерсанту", что пока не принял решения об участии в возможных выборах городского председателя. "Год назад я выдвигал свою кандидатуру потому, что на пост мэра претендовал КОСТУСЕВ – человек, о котором я говорил, что за пять месяцев он уничтожит то, что мы создавали в течение пяти лет. Мне очень жаль, что все так и получилось. Алексей КОСТУСЕВ совершенно неспособен руководить городом. За этот год Одесса потеряла кредитный рейтинг и доверие инвесторов", – заявил Э.ГУРВИЦ.

Кандидат от Партии регионов А.КОСТУСЕВ был избран мэром Одессы 31 октября 2010 года. По итогам выборов он набрал 50,8% голосов, обойдя на 20% своего ближайшего конкурента Э.ГУРВИЦА, баллотировавшегося от партии "Фронт змін".