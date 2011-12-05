Ефремов призывает отменить депутатские льготы

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает в государственном бюджете на 2012 год четко урегулировать все вопросы, которые связаны с льготами для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете парламента.

«Наше предложение – давайте договоримся все вместе, что мы внесем те пункты, которые нужно вычеркнуть по данным льготам в государственном бюджете, и на этом прекратим спекуляции», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что фракция Партии регионов выступает за отмену льгот для депутатов и предлагает ввести такое понятие, как «средства на обеспечение деятельности депутатов».

«А все, что касается льготного режима, то это нужно отменить, и само понятие снять. И это можно системно отобразить в государственном бюджете», - сказал А.ЕФРЕМОВ.