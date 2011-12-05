Литвин объяснил, почему тянут с бюджетом

Рассмотрение проекта государственного бюджета на 2012 год во втором чтении отсрочивается в связи с незавершением газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что в четверг, 8 декабря планировалось рассмотрение проекта бюджета на 2012 год и соответствующей программы социально-экономического развития.

«Предлагается отсрочить рассмотрение этих вопросов ввиду того, что не завершены еще переговоры по газовой тематике», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, такая отсрочка, «очевидно, связана с необходимостью уточнить некоторые положения проекта госбюджета».