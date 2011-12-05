Мартыненко избран в совет партии Яценюка

Народный депутат, глава фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО избран в совет партии "Фронт змін".

Как пишет газета «Коммерсант», вчера в Киеве в центральном офисе партии "Фронт змін" состоялся закрытый съезд.

"Возникла необходимость утвердить некоторые изменения, для которых съезд процедурно обязателен", - рассказал изданию собеседник. Главным изменением стало избрание в руководящие органы партии народного депутата, главы фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО.

Эту информацию газете подтвердил член политсовета «Фронта змін» Андрей ПЫШНЫЙ: "Николай МАРТЫНЕНКО, а также член совета Днепропетровской областной организации «Фронт змін» Леонид СЕРГИЕНКО были включены в состав совета партии".

Другим решением съезд исключил из совета Ярослава ДЕМЧЕНКОВА и Андрея МАРТЕНСА, уточнили изданию в секретариате «Фронта змін». "Некоторое время назад они отошли от участия в активной партийной деятельности", – пояснил мотивы данного решения А.ПЫШНЫЙ. Как пишет «Коммерсант», в действительности же А.МАРТЕНС, возглавлявший ранее фракцию «Фронта змін» в Полтавском горсовете, не только снизил партийную активность, но и вовсе вышел из состава «Фронта змін» в конце мая 2011 года.

А.ПЫШНЫЙ заверяет, что съезд проводился в закрытом режиме, без участия прессы, в связи с тем, что "на нем рассматривались вопросы исключительно организационного характера, и никаких политических решений не предполагалось". В то же время в пресс-службе партии отмечают, что мероприятие не ограничилось организационно-кадровыми вопросами. "На съезде «Фронта змін» были утверждены принципы развития молодежного крыла и участия женщин в деятельности партий", - говорится в сообщении, обнародованном вчера вечером.