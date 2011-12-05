Богатырева едет в Китай

5-9 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА осуществит рабочий визит в Китайскую Народную Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, мероприятие запланировано во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и в связи с приглашением члена Государственного совета КНР, министра общественной безопасности Китая МЕН Цзяньчжу.

В ходе визита запланированы встречи Р.БОГАТЫРЕВОЙ с министром общественной безопасности КНР, а также с заместителем председателя КНР СИ Цзиньпином, министром здравоохранения КНР ЧЕНЬ Чжу и руководством города Шанхай.

Также Р.БОГАТЫРЕВА примет участие в работе научно-тематического круглого стола «История и современность украинско-китайской дипломатии. Путь к стратегическому партнерству: достижения, проблемы и перспективы», который состоится в Китайской академии общественных наук (Пекин).