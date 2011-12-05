Генконсул РФ о Севастополе, русском языке и других людях при власти

Генеральный консул Российской Федерации в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ убежден в необходимости создания в Севастополе филиала или отдельного Генконсульства России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в субботу в эфире севастопольского телеканала НТС.

Отвечая на вопрос, поддерживается ли данная идея на уровне российского МИД, В.АНДРЕЕВ сказал: «Эти планы у российской стороны получили самые высокие одобрения, но теперь задача – согласовать эти планы с украинской стороной. А тут не только какие-то теоретические подходы, но здесь еще и финансы, и материальные возможности».

По словам дипломата, такая задача стоит, «и в моих предложениях по-прежнему воспроизводится в различных форматах и документах. И я уверен, что на каком-то этапе это произойдет». Потому что, по убеждению В.АНДРЕЕВА, «открытие филиала моего Генконсульства, и даже отдельного Генконсульства в Севастополе – это совершенно необходимо. Потому что это задачи общения с российскими гражданами, и с соотечественниками, и местными властями по продвижению экономических, культурных и прочих проектов большие». И, как добавил он, «чтобы нормально работать в Севастополе, необходимо быть там постоянно. Я это понял за время пребывания здесь».

По словам генконсула, «Симферополь, остальной Крым – это хорошо, но Севастополь сам по себе представляет такой вот динамичный сгусток задач, проблем, прекрасных инициатив, и там надо быть представителям Российской Федерации, чтобы нормально во всем этом участвовать, а не быть наездами, хотя я и часто езжу».

Кроме того, В.АНДРЕЕВ в очередной раз заявил о «неестественной и искаженной» языковой ситуации в Крыму.

В частности, по его словам, «ситуация со статусом русского языка в Крыму остается неестественной, не отвечающей правам и интересам огромного числа людей, каким-то образом искусственно искаженной, причем несмотря на то, что к власти пришли другие люди».

По словам генконсула, «территория, где, наверное, 99 процентов населения говорит, думает, мечтает на русском языке, почему-то в каждодневном использовании имеет определенные ограничения».

Причем, как добавил В.АНДРЕЕВ, «укрепление позиций русского языка ни в коей мере не является покушением на статус или права украинского языка, наоборот, это две взаимодополняемые задачи».