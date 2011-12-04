СМИ: Янукович поедет в родной город
19:23, 04 декабря 2011Политика
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В ОГА пока не подтверждают
Президент Виктор Янукович посетит родной город Енакиево с рабочим визитом. Сообщения об этом на официальном сайте президента еще не было, но источник в Донецкой ОГА подтвердил газете "Сегодня", информацию о рабочей поездке гаранта.
«На этой неделе Виктор Федорович посетит Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ). На заводе завершены работы по реконструкции комплекса доменной печи №3», — сообщил источник.
В СМИ прошла информация, что в декабре планируется еще одна поездка Януковича в область — по случаю сдачи в эксплуатацию терминала донецкого аэропорта, но в ОГА это пока не подтверждают.
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