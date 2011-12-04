Посол РФ: интенсивность газовых переговоров с Киевом вырастет

РФ надеется завершить переговоры с Украиной по газу в декабре этого года.

Об этом заявил сегодня посол России в Киеве Михаил ЗУРАБОВ, передает РИА «Новости».

"И Российская Федерация, и Украина все-таки рассчитывают на то, чтобы в этом месяце подписать все то, что должно регулировать взаимоотношения между Российской Федерацией и Украиной в энергетической сфере, прежде всего вопросы газового сотрудничества", - сказал М.ЗУРАБОВ журналистам на избирательном участке в Киеве.

"Это, скорее всего, будет межправительственное соглашение", - добавил посол.

По словам М.ЗУРАБОВА, будущее соглашение должно быть соответствующим образом легитимизировано двумя государствами.

"Оно должно будет соответствующим образом одобрено", - отметил посол. Также, уточнил М.ЗУРАБОВ, для закрепления будущих газовых договоренностей, если потребуется, могут быть проведены необходимые внутригосударственные процедуры.

"Если у нас может возникнуть сбой (по срокам подписания соглашения), то он может носить только технический характер", - заявил посол.

М.ЗУРАБОВ заявил, что сбой, если он случится, произойдет только в связи с очень плотным графиком украинской и российской сторон по урегулированию технических и юридических вопросов.

М.ЗУРАБОВ также сообщил, что в начале следующей недели интенсивность переговоров Киева и Москвы по газовой тематике значительно возрастет.

"Работа должна вестись крайне интенсивно, времени не так много. У руководства Украины и руководства России есть очень большой объем задач, которые они должны решить до конца этого года. По словам посла, власти Украины заинтересованы, чтобы принять госбюджет на 2012 год с новой ценой на российский газ. "Это является одним из условий предоставления транша Международного валютного фонда", - сказал он.

Как сообщалось, Киев считает цену на российский газ завышенной и ведет с Москвой переговоры о ее снижении. В четвертом квартале Украина платит около 400 долл. за одну тысячу кубометров. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что стороны договорятся о снижении цены на газ до конца года.