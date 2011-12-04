Попов заявляет, что вернул 1700 га земли, украденных при Черновецком

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что киевской общине уже возвращены 1700 га земли, незаконно отчужденных в предыдущие годы.

«На сегодняшний день мы вернули 1700 га земли. Через отмену незаконных решений на сессии Киеврады, заявления в прокуратуру и иски в суд», - сказал А.ПОПОВ в интервью ZN.UA.

При этом он заявил, что итоги кампании подводить пока рано, но пообещал сделать это позже (ближе к выборам).

«Но работа продолжается. Несколько десятков решений еще находятся на рассмотрении… О завершении процесса можно будет говорить где-то через полгода. Однако уже сегодня налицо факт возвращения активов и земли на миллиарды гривен», - уверяет глава КГГА.

Отвечая на вопрос, где можно ознакомиться с полным списком, подтверждающим возврат 1700 га, А.ПОПОВ ответил: «С этим вообще не проблема. Может, мы действительно этот момент упустили… Но только потому, что заняты конкретной работой. В ближайшее время предоставим вам подробную информацию».

В то же время А.ПОПОВ переадресовал правоохранительным органам вопрос о безнаказанности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его ближайшего окружения.

«КГГА - не та структура, которая наказывает или определяет, было или не было криминальное действие. Я не могу комментировать подобные вещи. Это может позволить себе только генеральный прокурор. В то же время я считаю: там, где были действия, связанные с нарушением Уголовного кодекса, люди должны понести наказание. Я знаю, что открыты уголовные дела, ведутся расследования. Да, может быть, уже завтра будет то самое адекватное наказание, о котором вы говорите», — сказал А.ПОПОВ.