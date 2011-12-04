Попов заявляет, что вернул 1700 га земли, украденных при Черновецком
Список обещает показать позже
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что киевской общине уже возвращены 1700 га земли, незаконно отчужденных в предыдущие годы.
«На сегодняшний день мы вернули 1700 га земли. Через отмену незаконных решений на сессии Киеврады, заявления в прокуратуру и иски в суд», - сказал А.ПОПОВ в интервью ZN.UA.
При этом он заявил, что итоги кампании подводить пока рано, но пообещал сделать это позже (ближе к выборам).
«Но работа продолжается. Несколько десятков решений еще находятся на рассмотрении… О завершении процесса можно будет говорить где-то через полгода. Однако уже сегодня налицо факт возвращения активов и земли на миллиарды гривен», - уверяет глава КГГА.
Отвечая на вопрос, где можно ознакомиться с полным списком, подтверждающим возврат 1700 га, А.ПОПОВ ответил: «С этим вообще не проблема. Может, мы действительно этот момент упустили… Но только потому, что заняты конкретной работой. В ближайшее время предоставим вам подробную информацию».
В то же время А.ПОПОВ переадресовал правоохранительным органам вопрос о безнаказанности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его ближайшего окружения.
«КГГА - не та структура, которая наказывает или определяет, было или не было криминальное действие. Я не могу комментировать подобные вещи. Это может позволить себе только генеральный прокурор. В то же время я считаю: там, где были действия, связанные с нарушением Уголовного кодекса, люди должны понести наказание. Я знаю, что открыты уголовные дела, ведутся расследования. Да, может быть, уже завтра будет то самое адекватное наказание, о котором вы говорите», — сказал А.ПОПОВ.