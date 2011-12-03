Литвин обещает денежный довесок «реактивным чернобыльцам»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в следующем году финансирование социальной сферы будет существенно увеличено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал журналистам во время посещения реконструированного территориального центра социального обслуживания в Новоград-Волынском Житомирской области.

По словам В.ЛИТВИНА, уже принято соответствующее постановление Кабинета министров, которое согласовано с Верховной Радой, в первую очередь, относительно такой «чувствительной и реактивной категории, как чернобыльцы».

На следующий год, отметил руководитель парламента, предусмотрено существенное увеличение расходов именно на инвалидов, которых в Украине насчитывается более 2,5 млн. человек.

Что касается прошлого и нынешнего года, сказал он, то к запланированному раннее финансирование социальной сферы был добавлен 1 млрд. грн.

«Уже сейчас на эти потребности израсходованы 4 млрд. 50 млн. грн., и до конца года эта сумма увеличится еще на миллиард. Приблизительно на столько же вырастут социальные расходы в будущем году, - объяснил В.ЛИТВИН. - Даже если учесть инфляцию, «довесок» будет».