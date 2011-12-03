В донецком театре обыскали генконсула ФРГ - из-за Людмилы Янукович? (фото)

Супруга Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ вчера вечером посетила в Донецком национальном академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко концерт «Сергей Прокофьев и его время», который стал заключительным аккордом Года Прокофьева в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом концерта здание театра и территорию вокруг него обследовали сотрудники экспертно-криминалистической группы вместе с кинологами. У входа в фойе театра каждый посетитель был также досмотрен милицией с металлоискателем, а женщин просили показать содержимое сумочек. Так же, как и все, прошел досмотр один из частых посетителей театра - генеральный консул Германии в Донецке Клаус ЦИЛЛИКЕНС.

По словам сотрудников правоохранительных органов, такие меры предосторожности были приняты в связи с угрозой теракта в Донецке.

Когда зрители заняли свои места в театре и ведущий огласил начало концерта, было объявлено о присутствии в зале супруги Президента.

Л.ЯНУКОВИЧ, сидевшая в партере, встала и, подняв руки, повернулась, чтобы поприветствовать зрителей. На театральную сцену от ее имени вынесли большую корзину с белыми хризантемами.

В зале также была замечена заместитель председателя Донецкой облгосадинистрации Елена ПЕТРЯЕВА, возглавляющая Главное управление здравоохранения ОГА.

От имени губернатора Андрея ШИШАЦКОГО и председателя Донецкого облсовета Андрея ФЕДОРУКА была большая корзина цветов, которую торжественно вынесли на сцену.

В своем приветственном слове Е.ПЕТРЯЕВА отметила: «Донетчина - родина Сергея Прокофьева. Его роль в мировом искусстве переоценить очень трудно. И, тем не менее, это единственный представитель Донбасса, который получил мировую славу и эту славу он обрел еще при жизни».

Она напомнила зрителям, что культурно-просветительская акция, которая проходила в регионе на протяжении 2011 года, состояла почти из 500 различных мероприятий, и «все это было данью уважения, данью памяти величайшему композитору».

«Наверное, Прокофьев - один из самых почитаемых наших земляков. Его именем названы наша музыкальная академия, наша филармония, оркестр… И совершенно недавно ворота нашего города – наш аэропорт - тоже получил имя Прокофьева», - сказала Е.ПЕТРЯЕВА.

Она отметила, что в этом году была возрождена премия С.Прокофьева, и вместе с депутатом облсовета Риммой ФИЛЬ на сцене театра вручила ее лауреатам, чей вклад в развитие искусства стал особо знаменателен.

Затем начался концерт в исполнении симфонического оркестра Донецкой областной филармонии. В концертную программу вошли наиболее популярные симфонические произведения композиторов - современников С.Прокофьева.