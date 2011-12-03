В Херсонской ОГА подсказали милиции, где лежат «неучтенные деньги»

Первый заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Вячеслав БЕЛЫЙ предложил начальнику областного управления внутренних дел Валерию ЛИТВИНУ поспособствовать наполнению областного бюджета путем борьбы с незарегистрированной занятостью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БЕЛЫЙ заявил вчера на заседании в УВД области с участием заместителя министра внутренних дел Дмитрия ВОРОНЫ.

«В Херсоне по результатам мониторинга на рынках города работают до 7 тысяч неоформленных работников. Откуда взяться бюджету? Нам надо всем бороться с этим», - заявил первый вице-губернатор.

По его словам, «в качестве примера, в России после ареста ХОДОРКОВСКОГО платежи в государственный бюджет от предприятий добывающей отрасли выросли в 80 раз. Надо и нам поискать резервы».

Также В.БЕЛЫЙ выразил уверенность в том, что из-за невыполнения плановых показателей городского бюджета Херсона есть все шансы не выполнить с необходимым перевыполнением (5%) бюджет области и, соответственно, не получить возможность распределить дополнительно заработанные в течении года 30 млн. грн.

"По результатам работы за 11 месяцев такие подозрения есть", - сказал В.БЕЛЫЙ.

В.ЛИТВИН на замечание В.БЕЛОГО промолчал.

Но заместителя губернатора поддержал Д.ВОРОНА, который сразу же в зале заседания дал поручение начальнику областного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) и начальнику областного Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) до конца текущего года проверить все районные госадминистрации, мэрии и сельсоветы на предмет неоплаченных в доход государства средств.

«Нужно проверить всю бюджетную сферу. Я уверен, что там найдутся скрытые резервы. И все найденное, по согласованию с облгосадминистрацией, передать на развитие областного управления милиции», - заявил Д.ВОРОНА.

Заместитель министра обязал результаты проверки "скрытых бюджетных ресурсов" положить ему на стол до 10 января следующего года.