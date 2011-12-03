Чернобыльцы добавили к требованиям отставку Януковича и парламента

В Донецке протестующие чернобыльцы потребовали «прекращения узурпации власти» и немедленного проведения выборов Президента и парламента.

Соответствующее заявление они распространили через средства массовой информации.

Один из членов инициативной группы протестующих инвалидов-чернобыльцев Эдуард КАПУСТИН повторил корреспонденту УНИАН основные требования, которые выдвинули голодающие в своем заявлении.

«Руководствуясь статьями №№ 5, 69 Конституции Украины, мы требуем немедленной отмены всех нормативных актов, которые ограничивают или отменяют социальные, экономические и гражданские права и свободы граждан Украины; неукоснительного выполнения правительством всех социальных обязательств; немедленного прекращения узурпации власти и проведения выборов Президента и парламента, как того требует Конституция 1996 года», - сказал чернобылец.

По словам Э.КАПУСТИНА, эти требования «стали итогом того, что сегодня происходит с нами в этой стране».

«Не надо нам повышений пенсий, надо выполнять закон. Правительство сейчас говорит, что повысит нам пенсии, но в то же время сетует, что в бюджете денег нет. Как это стыкуется? Мы не просим увеличивать пенсии, пусть действуют законы, в том числе чернобыльский закон», - сказал Э.КАПУСТИН.

Он заявил, что «Кабинет министров сегодня как исполнительный орган захватил законодательную власть, он своими актами подминает закон. Происходит узурпация власти, а Президент – он гарант, человек, даже больше, чем человек, который гарантирует выполнение конституционных норм».

«Если Кабинет министров как орган власти против Конституции нарушил права людей и действует как неизвестно кто… И если гарант не следит за этим, то надо его в отставку», - считает Э.КАПУСТИН.

Он подчеркнул, что все протестующие в палаточном городке поддержали данное заявление.

«Это наши совместные требования, это то, на чем мы стоим. В конце концов, сколько можно выпрашивать милостыню», - сказал инвалид-чернобылец.