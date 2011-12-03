Коррупционный скандал в Федерации футбола Польши отложили "на потом"

Власти Польши до проведения Евро-2012 не планируют принимать каких-то "резких мер" в отношении Федерации футбола.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Павел ГРАСЬ в эфире Польского радио.

Он заметил, что решение о специальном кураторе в федерации может принимать только суд, а не правительство.

Как сказал П.ГРАСЬ, сейчас особый период подготовки к Евро-2012, поэтому "резкие движения нежелательны".

"Но думаю, что после завершения чемпионата ситуация должна каким-то образом быть оздоровлена", - заметил П.ГРАСЬ.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства спорта Павел ВИШНЕВСКИЙ, которого цитируют польские СМИ, сообщил, что очередной коррупционный скандал в Федерации футбола Польши планирует обсудить в Киеве министр спорта Польши Йоанна МУХА с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.

По его словам, на следующей неделе министр планирует издать поручение о проведении проверки в федерации.

Как отмечает телеканал TVN24, поляков возмутило заявление председателя федерации Гжегожа ЛЯТО, который является фигурантом коррупционного скандала, что он зарабатывает "только около 15 тысяч долларов в месяц без доплат и без налогообложения".

Справка УНИАН. 25 ноября в Польше были обнародованы видео- и аудиозаписи, которые могут свидетельствовать о коррупции руководства федерации футбола при покупке земельного участка под строительство нового офиса.

Министр спорта Польши Й.МУХА информировала о ситуации Центральное антикоррупционное бюро и прокуратуру, а также написала письмо УЕФА.

По делу фигурируют генсекретарь федерации Здислав КРЕНЧИНЕ и председатель голова федерации Г.ЛЯТО.

Руководители федерации категорически отвергают обвинение в коррупции.