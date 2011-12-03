Яценюк: на митинг - к нам на Михайловскую, а за деньгами - к ним на Банковую

Власть боится общенационального митинга «Украина против Януковича» на Михайловской площади 3 декабря и пытается дискредитировать акцию. Для этого организован ряд провокаций в Киеве и регионах Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Фронт Змін".

По информации пресс-службы, в частности, сегодня утром в нескольких студенческих общежитиях столицы появилось объявление, в котором за участие в митинге ученикам обещают заплатить по 130 грн. Запись по телефону: 063-263-57-03.

Сотрудники пресс-службы партии утром сами позвонили по этому номеру. Первый собеседник назвался Сашей, но впоследствии к разговору подключился Андрей. Они сообщили, что собирают списки «студентов» на акцию и записали имя и фамилию, пообещав сбросить подробности СМС. При этом провокаторы «снизили» гонорар – сообщив, что за участие в акции платят не 130, а 100 грн. Они не смогли назвать точное место проведения акции, не знали, чему она посвящена, но сразу же сказали, что проводит митинг «Фронт Змін».

На брифинге в Киеве лидер «Фронту Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что это откровенная провокация власти. «Единственное, что хочу подчеркнуть: мы приглашаем всех к участию в митинге «Украина против Януковича». Мы будем ждать всех на Михайловской площади. Но за 130 гривнями нужно идти или на Липскую в офис Партии регионов, где изготовляли эти грязные листовки, или в Администрацию Президента - там можно будет взять деньги», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Фронт Змін» начал акцию «Украина без Януковича» 12 октября.

В ходе акции активисты партии собирают подписи граждан под листовкой «Украина против Януковича!».

В листовке отмечается: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листовки с подписями партия передаст Президенту.

3 декабря после митинга на Михайловской площади партия планирует передать все подписи в Администрацию Президента.