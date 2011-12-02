Мэр Луцка зарубил обращение горсовета к Януковичу

Мэр Луцка Николай РОМАНЮК ветировал решение городского совета об обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Верховной Раде Украины с призывом уйти в отставку и провести досрочные выборы.

Мэр подписал соответствующее распоряжение, сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета.

Как отмечено в сообщении, в соответствии с ч. 2 ст. 19, ст. 141 Конституции Украины, ч. 3 ст. 24, ч. 4 ст. 42 Закона «О местном самоуправлении в Украине», учитывая нарушение требований пп. 2, 3, 4, 7,11 ст. 29, п. 5 ст. 30 регламента Луцкого городского совета VI созыва, утвержденного решением Луцкого городского совета от 17.12.2010 № 2/2, п. 9 Положения о постоянных комиссиях Луцкого городского совета, утвержденного решением Луцкого городского совета от 17.12.2010 № 2/4, на основании ч. 4 ст. 59 Закона «О местном самоуправлении в Украине», остановлено решение Луцкого городского совета от 30 ноября «О заявлении Луцкого городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады Украины».

Этим распоряжением обязано внести указанное решение на повторное рассмотрение городского совета в установленный законом срок.

Луцкие депутаты 30 ноября на сессии большинством голосов поддержали решение об обращении к Президенту и Верховной Раде с просьбой уйти в отставку и провести досрочные выборы, поскольку в Украине сложилась сложная экономическая и социальная ситуация, с которой команда главы государства не может справиться. Текст обращения предложил секретарь совета Григорий ПУСТОВИТ.