Гриценко нашел «мины замедленного действия» в новом законе о выборах

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона», лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что в новом законе о парламентских выборах заложены «мины замедленного действия», позволяющие распустить Верховную Раду в любой момент.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно возможного ветирования Президентом нового закона о выборах народных депутатов.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, для В.ЯНУКОВИЧА «пойти с открытым забралом, нарваться на волну критики, а затем изменить свое мнение – это очень нелогично».

«Это нужно, чтобы кто-то убедил ЯНУКОВИЧА оставить действующий избирательный закон, который отнимет у него власть уже через 11 месяцев. Я сомневаюсь, что это состоится, и он пойдет на такой шаг», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Лидер «Гражданской позиции» также прогнозирует, что В.ЯНУКОВИЧ подпишет новый закон о выборах. В то же время, по словам депутата, в законе есть положения, которые противоречат Конституции, в частности, право кандидата одновременно баллотироваться по партийному списку и в мажоритарном округе. А.ГРИЦЕНКО заметил, что в свое время Конституционный Суд признал такую норму неконституционной.

«Но Конституционного Суда сегодня не существует, ведь вынесет такое решение, какое захочет ЯНУКОВИЧ, и когда захочет», - убежден народный депутат.

А.ГРИЦЕНКО назвал новый закон о выборах «миной замедленного действия», поскольку он «создает возможность разогнать Верховную Раду в любой момент». «Механизм простой, тот же, по которому изменяли Конституцию», - добавил он.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, если парламент «не понравится ЯНУКОВИЧУ, шулеры-советники напомнят о решении Конституционного Суда». «И тогда 45 депутатов, либо КАРПАЧЕВА, либо кто угодно подают обращение в Конституционный Суд. Суд мудро подумает целую ночь, а утром скажет: парламент нелегитимный, потому что избран с нарушением Конституции. И все возвращается обратно», - заметил он.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что подобный сценарий был реализован в Казахстане, когда парламент проработал чуть более года, но по решению Конституционного Суда и его распустили и назначили новые выборы.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы будут проводиться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер и запрет на участие в выборах блоков партий.

Сегодня закон передали из Верховной Рады в Администрацию Президента Украины на подпись главе государства В.ЯНУКОВИЧУ.