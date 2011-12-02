У Гриценко рассказали, как донецкий суд целую ночь решал судьбу их палатки

В Донецке у здания регионального Управления Пенсионного фонда в палаточном городке протестующих чернобыльцев работают общественные приемные народного депутата, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО, которые местные власти намерены убрать.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник-консультант А.ГРИЦЕНКО, руководитель облорганизации партии «Гражданская позиция» Александр ГЕВЕЛЕВ.

По его словам, партия поддержала требования чернобыльцев в Донецке и 29 ноября, подав заявку в городской совет, установила на территории палаточного городка свою информационную палатку. 30 ноября было подано аналогичное заявление о пребывании этой палатки возле Управления Пенсионного фонда круглосуточно еще на протяжении месяца.

Однако вечером 30 ноября А.ГЕВЕЛЕВА вызвали в Донецкий окружной административный суд по иску горсовета касательно размещения агитпалатки. Суд заседал с 21.30 и уже 1 декабря в 6.10 вынес решение о запрете установки палатки на данной территории.

«Тогда мы 1 декабря в 8.30 отнесли в горсовет заявку на установку двух общественных приемных народного депутата Украины Анатолия ГРИЦЕНКО в сквере возле здания Управления Пенсионного фонда», - сообщил А.ГЕВЕЛЕВ. Он пояснил, что «одна приемная – это была наша информационная палатка, где проходит регистрация обиженных граждан, и вторая приемная – это большая палатка, в которой голодают чернобыльцы и где проходит непосредственный прием обратившихся граждан».

По словам помощника народного депутата, 1 декабря буквально через 30 минут ему позвонили сначала из милиции, а затем из горсовета с различными уточняющими вопросами. «Они спрашивали: до какого дня будут стоять палатки, когда были поставлены… Но они, конечно, искали предлоги, как нас убрать оттуда», - добавил А.ГЕВЕЛЕВ.

А.ГЕВЕЛЕВ сообщил, что на большой палатке есть график дежурства, в ней приходит прием граждан с 9.00 до 18.00 и в ней постоянно находится он как помощник народного депутата.

«Когда меня нет, в общественной приемной есть дежурный, который готов принимать документы, обращения граждан. Вчера только было подано четыре коллективных заявки с обращением к ГРИЦЕНКО. То есть, мы работаем ответственно и серьезно», - заверил А.ГЕВЕЛЕВ.

При этом он сообщил, что сегодня ему позвонили из Донецкого окружного административного суда и сообщили, что горсовет вновь обратился в суд с просьбой разъяснить судебное решение от 1 декабря о запрете установки палатки.

«Нас опять вызвали в суд… Сегодня они всеми судебными механизмами, наверное, якобы в связи с угрозой терактов, не знаю, чего, будут запрещать установку общественных приемных», - сказал А.ГЕВЕЛЕВ.