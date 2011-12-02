Попов: За 15 лет Киев должен стать центром развития бизнеса в регионе

За 15 лет Киев должен стать центром развития бизнеса в своем регионе. «Мы ставим перед собой очень амбициозные планы - увеличить за 15 лет экономический потенциал города вдвое. Поэтому одной из задач городских властей является создание условий для развития бизнеса, над чем мы сейчас и работаем», - сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время презентации основных положений Стратегии развития Киева до 2025 года на круглом столе по вопросам бизнес-управления в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба КГГА, он отметил, что городская власть видит Киев городом, который станет центром деловой и финансовой активности в регионе, сохранив свою архитектурную и культурную уникальность. В столице будут постоянно расти качество жизни его жителей и будут созданы условия для развития бизнеса.

Также Александр Попов отметил, что сегодня Киев - это 20% экономики Украины и развитие города существенно влияет на развитие государства в целом.

«Разрабатывая стратегию, мы проанализировали экономическую ситуацию в городе и определили основной интенсивный сценарий развития. Именно его реализация позволит нам обеспечить рост экономики города в среднем на 6,5% ежегодно и приблизить уровень жизни киевлян к стандартам жизни жителей европейских городов», - подчеркнул Александр Попов.