Янукович дал орден инвестору скандального строительства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил инвестора скандального строительства торгово-развлекательного центра на ул. Богдана Хмельницкого, 7, возле станции метро «Театральная», Вагифа АЛИЕВА орденом «За заслуги» ІІ степени.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Президента Указе от 1 декабря “О награждении государственными наградами Украины по случаю 20-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года”.

Согласно документу, Президент наградил ряд лиц, среди которых благотворитель В.АЛИЕВ, «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие независимого Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд».

Как сообщал УНИАН, 5 лет киевляне требовали отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и установить мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возобновилось в начале декабря 2010 года.

26 августа с.г. председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил, что в указанном здании на улице Б.Хмельницкого будет размещен Музей истории Киева. Он информировал, что договорился с инвестором о бесплатной передаче скандального здания в собственность киевлян.

Вчера, 1 декабря, Киевсовет принял в коммунальную собственность здание возле станции метро «Театральная» по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 7. Решение было принято по обращению гражданина Украины Вадима СТОЛАРА и гражданина Российской Федерации В.АЛИЕВА.