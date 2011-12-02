Кравчук не верит, что власти осмелятся продать трубу

Экс-Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает приемлемым создание газового консорциума с Российской Федерацией, в котором доля акций Украины будет составлять 51%.

Об этом Л.КРАВЧУК сказал в эфире программы «Вечер с Николаем Княжицким» на ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Я не думаю, что пойдут на то, чтобы продать «трубу». Это был бы взрыв такого масштаба!.. Если же сделать консорциум: отдать 49%, а оставить 51% себе - это нормально», - отметил он.

«Если у нас нет газа, а они «Северный», «Южный», другие потоки будут (открывать - УНИАН), то я задаю себе вопрос: на кой черт нам тогда эта труба газовая?», - спросил Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

25 ноября вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что создание трехстороннего консорциума на основе НАК «Нафтогаз Украины», в котором свои части акций будут иметь Европейский Союз и Россия, будет способствовать снижению цены на природный газ, поставляемый в Украину.

«Я считаю, что надо предлагать консорциум, существенную долю в «Нафтогазе». Идеальный вариант: 25% – Европе, 25% – России и 50% оставить себе. Если Россия не согласится, надо торговаться. Даже если процент будет ниже, надо оставлять за собой какую-то "золотую акцию", чтобы иметь возможность влиять на принятие решений», - сказал С.ТИГИПКО.