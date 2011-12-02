Оппозиция хочет свести на общей пресс-конференции Азарова и Панькевича

Львовская «Батьківщина» призывает премьер-министра Николая АЗАРОВА и председателя Львовского областного совета Олега ПАНЬКЕВИЧА провести сегодня во Львове совместную пресс-конференцию и проинформировать население региона о состоянии выполнения регионального соглашения относительно социально-экономического развития Львовской области на 2009-2015 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО “Батьківщина”, в обращении говорится: «Сегодня, 2 декабря, у председателя Львовского областного совета есть уникальная возможность лично спросить Николая АЗАРОВА, почему правительство не выполняет своих обязательств и не финансирует соглашение».

Во львовской «Батьківщині» напоминают, что в 2009 году, когда премьер-министром Украины была Юлия ТИМОШЕНКО, соглашение между правительством и Львовским облсоветом было профинансировано из государственного бюджета на 105%, в 2010 году – лишь на 33%. При этом львиная доля средств за 2010 год была профинансирована в первые месяцы 2010 года, когда Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла правительство.

«Заканчивается 2011 год, а в таблице относительно состояния финансирования соглашения фактически одни «нули», хотя в соглашении отмечено, что смена состава Кабинета министров или совета не влечет за собой отказ от выполнения обязательств, определенных соглашением, - говорится в заявлении. – В документе также указано, что дважды в год Львовский областной совет должен проводить анализ состояния выполнения соглашения, а также информировать об этом населении через СМИ».

Также во львовской «Батьківщині» напоминают, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно говорил о важности реализации таких региональных соглашений во время предвыборной кампании и во время приезда во Львов в статусе главы государства. В частности, находясь во Львове 27 мая 2010 года, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что региональное соглашение между правительством Н.АЗАРОВА и Львовской областью будет не только выполнено, но и перевыполнено. Дополнения, которые В.ЯНУКОВИЧ хотел внести в это соглашение, касалось инвестиционной политики в регионе, защите от возможных наводнений – строительство дамб, дорог и т. п.

«Если в госбюджете нет средств для нужд области, то следует сказать об этом откровенно, расторгнуть соглашение и продемонстрировать настоящее отношение к жителям Львовщины, а областной власти – признать свою беспомощность в отстаивании интересов общества», - говорится в заявлении

*** Соглашение относительно социально-экономического развития Львовской области между Кабинетом министров и Львовским облсоветом было подписано в 2009 году по инициативе тогдашнего премьера Ю.ТИМОШЕНКО. Общий объем финансирования на 2009-2013 гг. мероприятий соглашения составляет 3,26 млрд. грн., в том числе из государственного бюджета – 1,84 млрд. грн.

Основные статьи: реструктуризация и развитие базовых отраслей промышленности; развитие системы жизнеобеспечения населенных пунктов; создание эффективной системы в сфере охраны окружающей природной среды; сохранение историко-культурного наследия.