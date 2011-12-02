Рассмотрение апелляции Тимошенко может затянуться на 3-4 месяца?

Юристы говорят, что решение по апелляции экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор Печерского суда может быть вынесено ближе к апрелю, сообщает «Сегодня».

«Время рассмотрения дела апелляционным судом законом неограничено, - сказал изданию правозащитник Эдуард Багиров, который ранее максимально точно спрогнозировал приговор Печерского суда. - Но, как правило, апелляция по уголовным делам длится три-четыре заседания. 50% апелляционных жалоб рассматривается на первом заседании, после чего сразу выносится решение. Остальная половина после 3—4-го заседания».

По словам Багирова, согласно украинским законам, может быть несколько вариантов апелляционного решения. «Бывает так, что апелляционные суды отменяют решение первой инстанции и отправляют дело на новое рассмотрение, но арестанта оставляют за решеткой, — говорит Багиров. — Могут вынести решение отменить первое решение, отправить на первую инстанцию, а арестанта выпустить на подписку о невыезде. Третий вариант — отменить решение суда первой инстанции и признать подсудимую невиновной. Четвертый — оставить решение в силе и оставить подсудимую в местах заключения. В ситуации с Тимошенко возможны все эти варианты, рассмотрение может затянуться на 3—4 месяца. Но все-таки, думаю, что суд отменит решение Печерского суда и отправит дело на новое рассмотрение с другим судье. А Тимошенко, скорее всего, останется в СИЗО».

В то же время если есть цель не допустить Тимошенко к выборам, то апелляционный суд, скорее всего, оставит в силе приговор Тимошенко, и он вступит в силу и Юлю отправят на зону. Ведь если дело вернут в суд первой инстанции, то Тимошенко де-юре останется несудимой. Пока районный суд вынесет новое решение, пока апелляционный суд рассмотрит новую жалобу, вполне может наступить конец октября, когда пройдут выборы, Леди Ю. станет нардепом и обретет неприкосновенность.

«От юристов, приближенных к правящей партии, я слышал очень осторожные оценки. Они не ожидают кардинальных изменений в ходе апелляции, — сказал нам политолог Владимир Фесенко. — Но можно обратить внимание, что суд начал свою работу раньше ожидаемого — не в середине декабря, а первого числа. Это связывают с тем, что 19 декабря должен состояться саммит Украина—ЕС. Поэтому, возможно, что в суде произойдут события, положительные для Тимошенко. Но вряд ли есть основания ожидать, что ситуация изменится на 180 градусов и Тимошенко освободят».