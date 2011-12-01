Готовы ли украинцы разрешить своим детям общение с ВИЧ-инфицированными

Свыше 40% украинцев против того, чтобы их ребенок дружил, общался или учился в одном классе с ВИЧ-инфицированными детьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, который проводился Институтом Горшенина с 28 по 30 ноября 2011 года. Результаты опроса были представлены сегодня во время пресс-конференции.

На вопрос: «Согласились бы Вы, чтобы Ваш ребенок дружил, общался или учился в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком?», 19,1% респондентов ответили «точно да», 16,9% – «скорее да», а 19,3% – «скорее нет», 23,4% – «точно нет». Затруднились ответить – 21,3%.

На вопрос: «Изменится ли Ваше отношение к своему знакомому или коллеге по работе/учебе, если Вы узнаете, что он ВИЧ-инфицирован?», 34,6% ответили, что отношение не изменится, а 33,2% готовы оказать ему посильную помощь и поддержку. 13,7% выбрали ответ «Мне будет неприятно с ним общаться, но постараюсь ему этого не показать»; 7,8% – постараются меньше с ним общаться. Полностью прекратят контактировать с ним – 4,2% респондентов, 9,6% затруднились ответить.

Комментируя результаты опроса, советник по вопросам лечения и развития Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, Ирина БОРУШЕК сказала: «То, что почти в 70% опрошенных отношение не измениться и наоборот они даже окажут посильную помощь, - очень радует».

При этом, по ее словам, все должны понимать, что «стигма дискриминации есть, была и будет, но можно сделать вывод, что мы идем в правильном направлении».

И.БОРУШЕК сообщила, что несколько лет назад в детский сад или школу невозможно было устроить ни одного ВИЧ-инфицированного ребенка, против этого выступали родители.

Поэтому она считает большим прогрессом, что более 30% родителей согласились бы, чтобы их ребенок дружил, общался или учился в одном классе с ВИЧ-инфицированным ребенком.

Директор Фонда Елены ПИНЧУК «АнтиСПИД» Ольга РУДНЕВА сообщила, что в рамках проекта фонда уже усыновлено более 100 ВИЧ-инфицированных детей.

По ее словам, очень многие говорят, что врачи отказывают больным в оказании медицинской помощи.

«В нашей практике не было ни одного случая, когда врачи отказывали пациенту. То есть, к нам приходили пациенты и говорили, что врач не хочет его прооперировать. Мы звонили врачу и спрашивали: «Что вам нужно как врачу, чтобы вы оказали помощь этому пациенту», и нам врач сразу назвал список: очки, перчатки, и как только мы покупали все необходимые средства защиты, то моментально проблема дискриминации снималась», - добавила О.РУДНЕВА.

*** Согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.