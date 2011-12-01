Власенко: судье, что слушает апелляцию Тимошенко, уже вызвали «скорую»

К судье Елене СИТАЙЛО, которая рассматривает апелляцию на приговор Печерского районного суда Киева бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, приехал автомобиль «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что судья Е.СИТАЙЛО пошла после объявления перерыва в другое помещение и после этого не возвращалась.

В свою очередь народный депутат от "БЮТ-Батькивщина" Юрий ОДАРЧЕНКО отметил, что информацию о том, что врачи приехали к судье, ему предоставил водитель «скорой».

Кроме того, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК рассказал журналистам, что судье Е.СИТАЙЛО стало плохо, и ей вызвали «скорую помощь».

Как сообщалось, судья Е.СИТАЙЛО объявила технический перерыв на 15 минут в 15.45, но по состоянию на 16.40 перерыв еще не закончился, и никаких объяснений относительно того, когда это произойдет, пока нет.