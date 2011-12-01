Адвокат говорит, что Иващенко сегодня «откачивал» медперсонал СИЗО

Бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО из-за резкого ухудшения состояния здоровья сегодня утром медперсонал СИЗО оказывал неотложную помощь.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, который сегодня в СИЗО посетил своего подзащитного.

«В связи с резким ухудшением самочувствия – возникновения резкой острой боли в позвоночнике и в правой ноге – В.ИВАЩЕНКО сегодня не был доставлен в Печерский районный суд на очередное заседание. Кроме того, медперсоналу СИЗО утром в связи с этим пришлось оказывать ему неотложную медикаментозную помощь», - сказал адвокат.

По его словам, учитывая состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО, сейчас нельзя предсказать, сможет ли он присутствовать на следующем судебном заседании 9 декабря.

«Однако если он сможет принять участие в заседании, защита категорически будет настаивать на изменении ему меры пресечения для проведения срочного безотлагательного комплексного лечения, поскольку начатое в конце ноября медикаментозное лечение, в частности, инъекции, лишь немного облегчают его самочувствие», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Он подчеркнул, что без других видов лечения (физиотерапевтического, мануального, рефлексотерапии и др.), назначенных врачами-невропатологами, лечение не даст результата.

Вместе с тем, ссылаясь на заключения врачей, обследовавших В.ИВАЩЕНКО, адвокат отметил, что лечение его подзащитного необходимо проводить исключительно под присмотром специалиста-невропатолога.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до 9 декабря рассмотрение уголовного дела в отношении В.ИВАЩЕНКО в связи с тем, что конвойная служба не доставила его в зал судебных заседаний. О причинах возникновение такой ситуации не сообщалось.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судомеханический завод ".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. К нему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.