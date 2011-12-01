Елисеев: ни в одном официальном заявлении ЕС нет требования немедленно освободить Тимошенко

Любая проблема, которая касается внутренней политики Украины, влияет на отношения с Евросоюзом.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил глава миссии Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

"Отношения Украины и ЕС касаются не только внешней стороны, но и внутреннего развития Украины. Любая проблема - от громких уголовных дел до реформы законодательства о выборах тут же зеркально отражается на наших отношениях с Евросоюзом. Палитра нашего сотрудничества настолько широка, что любой вопрос всегда вызывает бурные и активные дискуссии. В этом случае, ситуация вокруг дела Тимошенко тоже не может не влиять на подготовку к Саммиту (саммит Украина-ЕС, который состоится в Киеве 19 декабря, - ред.). И я был бы не искренним, если бы не признавал этого факта" - акцентировал Елисеев.

"Однако, я не хотел бы драматизировать ситуацию, не хотел бы предугадывать развитие событий. Вы прекрасно знаете, что скоро начнется процедура апелляции, и я надеюсь, что к Саммиту ситуация, в известной степени, прояснится", - прибавил он.

При этом глава миссии Украины в ЕС отметил, что связывать вопрос евроинтеграции с уголовным делом Юлии Тимошенко неправильно.

"Я бы не хотел, чтобы повод, каким бы он ни был, стал основой для отказа от заключения Договора, который очень важен для 46 миллионов украинцев. Я не согласен с позицией отдельных столиц, которые говорят, что пока не решите вопроса с Тимошенко мы не будем подписывать с вами соглашение", - говорит Елисеев.

"Обратите внимание, ни в одном из своих официальных заявлений лидеры ЕС не требуют немедленно освободить Юлию Тимошенко. Они требуют обеспечить справедливость, беспристрастность и транспарентность в рассмотрении этого дела на всех этапах. И они очень надеются, что такие критерии будут применены при рассмотрении апелляции", - резюмировал глава миссии.