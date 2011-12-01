Ночью донецкий суд во второй раз запретил протесты чернобыльцев

Донецкий окружной административный суд сегодня ночью (после 01.00) вынес решение о запрете протестующим чернобыльцам проводить свою акцию голодовки в палаточном городке возле здания регионального Пенсионного фонда.

Об этом решении суда сообщили корреспонденту УНИАН присутствовавшие на данном заседании правозащитница Мария ОЛИЙНЫК и руководитель Донецкой облорганизации Всеукраинского комитета обороны прав человека Евгения РАТНИКОВА.

В данном решении суд разъяснил чернобыльцам ранее принятое этим же судом решение от 23 ноября о запрете акций в городе Донецке в связи с угрозой теракта.

Суд разъяснил, что под запретом акции чернобыльцам следует понимать: запрет находиться вообще на территории сквера возле регионального Управления Пенсионного фонда по ул. Университетской, 91 и по ул. Университеской, 89; запрет установки палаток. В решении также указано, что это постановление подлежит выполнению немедленно.

По словам М.ОЛИЙНЫК, к моменту вынесения судом данного решения двоих чернобыльцев Николая ГОНЧАРОВА и Евгения ДУМУ еще вечером до 21.00 увезла реанимационная машина «скорой помощи», остальные их товарищи поехали с ними в больницу. Поэтому вердикт судья зачитывала без присутствия чернобыльцев-инвалидов.

Комментируя данное решение суда, Е.РАТНИКОВА заявила: «Донецк – это, к сожалению, сегодня зона, свободная от действия Конституции Украины. Суд дал право убивать всех подряд, тем более первый опыт есть… Здравого смысла здесь нет, поэтому будут плачевные последствия».

Она напомнила, что 23 ноября судебное решение из-за угрозы теракта о запрете акций, где присутствует массовое скопления людей, не остановило проведение футбольного матча на стадионе «Донбасс Арена». Тогда на стадионе находилось более 50 тыс. человек, но местные власти не испугались терроризма, а около трех десятков голодающих возле Пенсионного фонда стали угрозой, с сожалением добавила Е.РАТНИКОВА.