Турчинов: рассмотрение апелляции Тимошенко превратилось в фарс

Рассмотрение жалобы Юлии ТИМОШЕНКО в апелляционном суде превратилось в фарс еще до его начала.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Он отметил, что на судебное заседание не пустили граждан и журналистов, нарушая при этом действующее законодательство и Конституцию, в соответствии с которыми все судебные процессы в Украине открыты.

«Другого решения относительно ведения закрытого судебного процесса никто не принимал», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также напомнил, что, несмотря на все заявления, и Европейского Союза, и США о необходимости открытого, прозрачного и честного процесса, за сутки был изменен судья-докладчик по делу.

Он отметил, что предыдущая судья-докладчик изучала около месяца это дело, а теперь - за сутки - совсем другому человеку нужно изучать все материалы дела.

«Понятно, что нормальный человек это сделать не может», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

«Это можно сделать, лишь прочитав поручение, которое написано в Администрации Президента», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что именно поэтому защита заявила об отводе судьи.

«Это не суд, это не правосудие - это продолжение той трагедии, которая началась в помещении Печерского суда», - резюмировал он.

Через час после начала судебного заседания нескольким депутатам во главе с А.ТУРЧИНОВЫМ все-таки удалось прорвать кордон «Беркута» для того, чтобы попасть в здание апелляционного суда, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева сегодня начал предварительное рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда столицы по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

30 ноября в пресс-службе партии «Батькивщина» заявили, что за день до рассмотрения апелляции экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО заменен судья по ее делу.

В частности, как отмечалось в сообщении, по неизвестным причинам за день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы экс-премьера судья-докладчик Ирина ГОРБ была заменена на Елену СИТАЙЛО.