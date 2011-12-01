Шимон Перес считает Януковича творцом новейшей истории Украины
Визит назвал историческим
Президент Израиля Шимон ПЕРЕС считает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА человеком, который творит новейшую историю Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на церемонии встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ. (УНИАН: Президент Украины находится в Израиле с государственным визитом).
Ш.ПЕРЕС назвал визит Президента Украины в Израиль историческим. "Это исторический визит. Мы принимаем человека, который творит новейшую историю Украины, новое будущее новой страны", - отметил Президент Израиля.
Он приветствовал то, что глава Украинского государства пытается навести мосты между Востоком и Западом. "Президент, который не строит стены, а строит связи между Восточной и Западной Европой. Между прошлым диктатора и будущим", - отметил Ш.ПЕРЕС.
Он выразил уверенность, что этот визит углубит двусторонние отношения между Украиной и Израилем. По его словам, это сотрудничество будет строиться ради мира и улучшения благосостояния двух стран. "Приветствую Вас и благословляю от имени израильского народа", - сказал Ш.ПЕРЕС В.ЯНУКОВИЧУ.