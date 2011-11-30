Попов распорядился начать термосанацию домов

Коммунальному предприятию «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях города Киева» поручено разработать проектно-сметную документацию для термосанации зданий бюджетной сферы.

Как сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение, в перечень объектов, подлежащих утеплению, вошли 7 детсадов, 7 общеобразовательных учебных заведений и Киевская городская клиническая больница №4.

Финансирование работ по разработке проектно-сметной документации будет происходить в соответствии с показателями Программы социально-экономического развития Киева на 2011 год.

Как отмечается в сообщении, термосанация домов является эффективным методом экономии средств. Утепление дверей, окон, крыш и подвалов дает возможность сэкономить на отоплении около 15-20%.

По поручению председателя КГГА Александра ПОПОВА Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения разработало программу, которая повысит эффективность использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе и в промышленности города в целом.

Этой программой предусмотрено: утепление фасадов жилых домов, обновление крыш, установкаени домовых счетчиков, теплоизоляция крыш, модернизация системы освещения в учебных заведениях и т. п., что даст возможность почти на половину сэкономить бюджетные средства, которые выделяются на содержание бюджетных учреждений, и в целом модернизировать энергетический комплекс города.