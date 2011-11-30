В Крыму появится сафари-парк

Крымское правительство поможет открыть парк львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, первый заместитель председателя Совета министров Крыма Павел БУРЛАКОВ по поручению премьер-министра Крыма Анатолия МОГИЛЕВА провел встречу с инициатором создания сафари-парка, директором частного Ялтинского зоопарка «Сказка» Олегом ЗУБКОВЫМ.

П.БУРЛАКОВ отметил, что правительство Крыма заинтересовано в создании крупных туристических объектов. «Совет министров готов к диалогу, и в рамках действующего законодательства намерен поддерживать и оказывать всяческое содействие открытию и развитию привлекательных объектов, которые станут визитной карточкой и гордостью Крыма», – отметил первый вице-премьер автономии.

На встрече О.ЗУБКОВ сообщил, что вся необходимая документация для открытия парка готова, однако процесс по оформлению землеотвода приостановлен. «Открытие сафари-парка весной следующего года под угрозой, потому что очень много времени займет прохождение по инстанциям всех этих документов», - сказал директор Ялтинского зоопарка. При этом О.ЗУБКОВ убежден, что «этот парк станет достойнейшим объектом не только Крыма, Украины, но и Европы, потому что такой коллекции львов нет, но без поддержки органов местного самоуправления и правительства Крыма парк долго не удастся открыть».

Участники встречи рассмотрели процедуру оформления земельного участка под сафари-парк. П.БУРЛАКОВ сообщил, что всем инстанциям и органам власти будет дано поручение рассмотреть подаваемые документы на получение разрешения открытия сафари-парка в первоочередном порядке.

«Сегодня по поручению председателя Совета министров А.МОГИЛЕВА мы составили алгоритм решения данной проблемы. Следующим шагом станет распоряжение или поручение главы правительства автономии, в котором будут расписаны конкретные мероприятия, исполнители, сроки и инстанции, которые будут держать эту ситуацию на контроле. Я думаю, что по сафари-парку в течение 2–2,5 месяцев в соответствии с действующим законодательством все вопросы будут решены», – заключил первый заместитель главы Совета министров Крыма.

Кроме того, отметили в пресс-службе, участники встречи рассмотрели проблемные вопросы, связанные с деятельностью Ялтинского зоопарка «Сказка». В частности, оформление земельного участка, узаконивание строений, увеличение мощностей канализационно-очистных сооружений зоопарка, оптимизации подъездных путей к учреждению. «До начала курортного сезона все проблемы необходимо решить и в феврале нужно провести расширенное совещание со всеми службами по данному вопросу», – заключил П.БУРЛАКОВ.

Справка УНИАН. Сафари-парк в Белогорском районе Крыма создается О.ЗУБКОВЫМ уже не один год. На его территории сейчас живут более двух тысяч животных и птиц, среди них - львы, медведи, жирафы, зебры.

Однако в апреле 2011 года прокуратура Белогорского района АРК возбудила уголовное дело «по факту самовольного занятия более 20 га земли под размещение сафари-парка». Противоправное использование земли - ее ограждение и размещение вольеров, утверждает прокуратура, нанесло более 350 тыс. грн. ущерба. Действия должностных лиц частного предприятия квалифицированы как самовольное занятие земучастка и превышение служебных полномочий.

Республиканский комитет по земельным ресурсам в апреле утверждал, что О.ЗУБКОВ ведет строительство сафари-парка в Белогорском районе Крыма с нарушениями земельного законодательства.

«Земельный участок 32,47 га за границами населенных пунктов Белогорского горсовета используется частным предприятием «Ялтинский зоопарк «Сказка» без правоустанавливающих документов. Объекты недвижимого имущества, расположенные на участке, находятся в собственности О.ЗУБКОВА, однако часть земельного участка площадью более 20 га, на котором находятся питомник животных и вольеры, не оформлена законодательно», - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, О.ЗУБКОВ заявлял, что «ничего не захватывал. Я приобрел целостный имущественный комплекс - бывшую военную базу, есть решение третейского суда, подтверждающего право собственности. С 2006 года я занялся оформлением аренды на земельный участок, тогда как белогорские власти до сих пор не знают, кто же должен выделять эту землю - то ли городской совет, то ли райгосадминистрация. У меня масса промежуточных решений в пользу будущего сафари-парка, и вот, когда остается год до его открытия, я узнаю о возбуждении уголовного дела против меня».