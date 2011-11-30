Луценко: за вчерашнее празднование Дня прокуратуры надо сажать Януковича

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что вчера в СИЗО его посетили представители Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале судебного заседания, которое вскоре было перенесено, в Печерском районном суде Киева.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, представители Совета Европы интересовались условиями его содержанием и предоставлением медицинской помощи, и пришли к выводу, что он содержится как политический узник и ему не должным образом, как и другим украинским политзаключенным, оказывается медицинская помощь.

Вместе с тем по поводу вчерашнего празднования Дня прокуратуры в Национальной опере при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что В.ЯНУКОВИЧА также необходимо привлекать к уголовной ответственности. «Я сижу за празднование Дня милиции, поэтому надо вытягивать по одному и сажать», - сказал он.

В свою очередь адвокат экс-министра Игорь ФОМИН, комментируя заявление Ю.ЛУЦЕНКО по результатам посещения его представителями Совета Европы, отметил, что оно будет иметь определенную пользу для защиты Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку соответствующая жалоба на действия украинских правоохранительных органов и правосудия находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

Что касается второго заявления экс-главы МВД, то, как отметил И.ФОМИН, если его подзащитный хочет иметь логическое продолжение по этому поводу, то ему необходимо соответствующим образом документально его оформить.