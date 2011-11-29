Могилев выпросил у Януковича расширение полномочий автономии Крыма

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ выступает за расширение полномочий Крымской автономии и утверждает, что достиг понимания по этому вопросу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Симферополе.

«Я буквально вчера разговаривал об этом с Президентом», - заявил крымский премьер.

А.МОГИЛЕВ уточнил, что автономии нужны такие полномочия, чтобы большинство решений, которые необходимы для жизни крымчан, принимались не в Киеве, а в Крыму. «Это позволит быстро и эффективно решать все вопросы», - добавил глава Совмина АРК.