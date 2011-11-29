Фирташа избрали председателем Совета Федерации работодателей Украины

В состав ФРУ вошли новые члены

Глава Объединенного движения работодателей Украины, глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ избран председателем Совета Федерации работодателей Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил экс-председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий ОЛИЙНИК. Напомним, что Президиум Совета Федерации работодателей Украины рекомендовал кандидатуру председателя Объединенного движения работодателей Украины Д.ФИРТАША на должность председателя Совета ФРУ. Также президиум Совета ФРУ рекомендовал Совету Федерации работодателей Украины избрать заместителями председателя Совета Анну БЕЗЛЮДНУЮ, Вячеслава БЫКОВЦА, Алексея МИРОШНИЧЕНКО, Дмитрия ОЛИЙНЫКА и Олега ШЕВЧУКА. Кроме того, Президиум Совета ФРУ принял в состав ФРУ новых членов – Всеукраинскую федерацию работодателей в сфере туризма, Объединение организаций работодателей Харьковской области. Ассоциация «Укролияпром» стала ассоциированным членом Федерации работодателей Украины.

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