Милиция насчитала уже две тысячи человек под Кабмином

В милиции утверждают, что действия работников правоохранительных органов по предотвращению установки палаток напротив Дома правительства участниками акции протеста против отмены льгот ликвидаторам аварии на ЧАЭС были правомерными.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, у участников мероприятия есть разрешение на его проведение, но нет разрешения на установку палаток.

Чтобы пресечь нарушение порядка, работники милиции были вынуждены перейти к действиям по предотвращению установки палаток. При этом отдельные граждане оказывали им активное сопротивление, однако попытка задержать кого-либо из правонарушителей не удалась из-за того, что за них вступились народные депутаты Михаил ВОЛЫНЕЦ, Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Юрий ОДАРЧЕНКО, которые, как известно, по действующему законодательству имеют статус неприкосновенности, говорится в сообщении.

В милиции также отметили, что в акции протеста принимают участие около 2 тысяч человек.