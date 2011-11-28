Янукович: у нас с Коморовским был разговор о ЕС, Тимошенко и футболе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина настроена и в дальнейшем поддерживать активную динамику двусторонних отношений с Польшей.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом говорится в заявлении В.ЯНУКОВИЧА по итогам встречи с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ.

«Я искренне рад приветствовать сегодня в Киеве Президента Республики Польша господина Бронислава КОМОРОВСКОГО. Совсем недавно мы встречались во Вроцлаве. Такие наши активные контакты являются вполне естественными. Уверен, что этот шаг, как и создание на месте трагедии Мемориального комплекса, будет способствовать надлежащему возобновлению исторической правды о преступлениях, совершенных в Быковне советским тоталитарным режимом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что в рамках сегодняшнего визита обсудил с Б.КОМОРОВСКИМ вопрос дальнейшего продвижения Украины по пути европейской интеграции.

«Хочу еще раз выразить господину КОМОРОВСКОМУ и польскому правительству благодарность за неизменную поддержку нашего государства на этом пути, которое особо было ощутимым во время председательствования Польши в Европейском Союзе», - подчеркнул Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что обсудил с Б.КОМОРОВСКИМ много вопросов двусторонних отношений - экономических, торгово-экономических. Одной из тем было завершение переговорного процесса относительно Соглашения об ассоциации и проведение саммита Украина – ЕС в Киеве.

«Мы коснулись в первую очередь тех вопросов, которые остаются открытыми и нуждаются в политических решениях. В первую очередь речь идет о европейской перспективе Украины.

Мы также коснулись вопроса ТИМОШЕНКО.

Мы уделили отдельное внимание и вопросам украинско-польского сотрудничества в экономической сфере, реализации перспективных совместных проектов в области торговли, инвестиций и энергетики», - сообщил Президент Украины.

По его словам, актуальным направлением совместной работы Украины и Польши является подготовка к проведению чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что уже через несколько дней состоится торжественная церемония жеребьевки финальной части этих соревнований. В Украине будут приветствовать представительскую польскую делегацию на этом мероприятии.

«Мы настроены и в дальнейшем поддерживать такую динамику двусторонних отношений, и надеемся, что в следующем году будем приветствовать господина Президента КОМОРОВСКОГО в Украине с государственным визитом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.