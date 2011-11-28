Пенсионеры с вилами выбили двери Донецкой ОГА (фото)
Охранника забрала "скорая"
Около сотни митингующих пенсионеров в Донецке выбили дверь здания Донецкой обладминистрации.
Как сообщает Украинская правдана сайт "В городе. Донецк", порядка сотни человек пенсионного возраста, называющие себя членами союза обманутых вкладчиков, окружили донецкую обладминистрацию и требуют личной встречи c губернатором Андреем Шишацким.
Митингующие выступают за снижение коммунальных тарифов и соблюдения прав льготников, в частности, речь идет о детях войны и чернобыльцах, пишет "Донбасс.ua".
Как отмечает издание, люди вооружены вилами и лопатами.
Между участниками митинга и охраной обладминистрации произошла потасовка, в результате которой была выломана пластиковая дверь на входе в вестибюль и выбиты стекла.
Во время столкновения пострадал охранник ОГА. Из-за полученных травм он потерял сознание. Вскоре пострадавшего увезла машина скорой помощи.
По словам митингующих, толчком к штурму послужил разгон митинга чернобыльцев около Пенсионного фонда в Донецке.
Как сообщает "Донецк.Комментарии", митингующим противостоит около двух десятков охранников. Акцией протеста руководит депутат Ленинского райсовета в Донецке Дмитрий Верзилов.
Фото с сайта Остров