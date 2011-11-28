Делегация ГПУ побывала в Страсбурге

Делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с заместителем Генерального прокурора Украины Анатолием Пришко приняла участие в VI пленарном заседании Консультативного совета европейских прокуроров, которое проходило в г. Страсбурге Французской Республики.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, по результатам обсуждения участниками этого заседания приняты рекомендации по организации прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

Согласно этим рекомендациям органам прокуратуры отводится важная роль в вопросах защиты прав и фундаментальных свобод лиц, отбывающих наказание, задержанных, а также лиц, содержащихся под стражей.

В пленарном заседании Консультативного совета приняли участие представители органов 38 европейских государств.

Консультативный совет европейских прокуроров основан Комитетом Совета Европы в 2005 году с целью предоставления Заключения относительно функционирования органов и содействия эффективному выполнению резолюции Rec (2000) 19 Комитета министров для государств-членов относительно роли органов прокуратуры в системе уголовного правосудия.