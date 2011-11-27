Сторонников Тимошенко угощают полутораметровым тортом

Акция «Цветок для Юли» по случаю дня рождения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая проходила под стенами Лукьяновского СИЗО и длилась свыше 4 часов, завершилась.

Как передает корреспондент УНИАН, финальным было выступление Тараса ПЕТРИНЕНКО с песней «Украина». До того выступили Тарас ЧУБАЙ, а также группа «Гайдамаки».

В завершение акции всем ее участникам были розданы кусочки полутораметрового торта с надписью «С днем рождения, Юля!»

Стоит отметить, что после начала митинга на улице Дегтяревской, которая была перекрыта еще несколько дней назад для проведения ремонтных работ, внезапно возобновилось движение автотранспорта. Таким образом, было сделано все, чтобы сторонники Ю.ТИМОШЕНКО не занимали значительную часть улицы, и все были вынуждены переместиться на тротуар.

Как стало известно УНИАН, феерверк, который состоялся под стенами СИЗО, ориентировочно был устроен напротив того места, где расположена камера Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она могла увидеть его из окна.

В сегодняшней акции приняло участие около 5 тысяч сторонников экс-премьера.