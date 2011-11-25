В суде по делу Иващенко свидетель отказался от своих показаний?

Подписанный бывшим временно исполняющим обязанности министра обороны Украины Валерием ИВАЩЕНКО план санации Феодосийского судномеханического завода не являлся разрешением на реализацию части имущества этого предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на допросе во время судебного заседания по делу В.ИВАЩЕНКО заявил бывший временно исполняющий обязанности директора Департамента экономическо-хозяйственной деятельности Министерства оборони Сергей НОВОСЕЛОВ.

«Подпись на титульном листе плана еще не является разрешением на реализацию имущества… Необходимы еще разрешения по каждой позиции продаваемого имущества», - сказал С.НОВОСЕЛОВ.

При этом, отвечая на вопросы стороны защиты, он заявил: «Я все свои показания на досудебном следствии строил на данных, которые мне давали подчиненные, больше у меня данных нет».

Свидетель также отметил, что план санации ФСМЗ предусматривался как одно из средств оздоровления предприятия путем реализации части его имущества, поскольку в противном случае продажа производственных мощностей завода привела бы к тому, что он прекратил бы свою деятельность как отдельная производственная единица.

«План санации – это план оздоровления предприятия, а не его уничтожения», - сказал С.НОВОСЕЛОВ.

Свидетель также пояснил, что специалисты изучили проект плана санации, и в докладе на имя В.ИВАЩЕНКО предложили внести некоторые изменения и доработать план.

В то же время, свидетель заявил, что ему неизвестно, какой именно из вариантов плана санации был утвержден В.ИВАЩЕНКО, однако отметил, что тот согласился с доводами специалистов как экономического, так и юридического департаментов.

В свою очередь, в комментарии журналистам, переданным В.ИВАЩЕНКО через его адвокатов по показаниям С.НОВОСЕЛОВА, бывший временно исполняющий обязанности министра обороны сказал, что свидетель сегодня «опроверг свои показания, данные на досудебном следствии, в частности, что согласование проекта плана санации является предоставлением разрешения на реализацию имущества завода; что ИВАЩЕНКО давал указания изменять тексты ответов в адрес Генеральной прокуратуры, Секретариата Президента относительно реализации имущества завода, вводя тем самым в заблуждение эти государственные органы; что, проводя совещание 18 ноября 2009 года, ИВАЩЕНКО уже наперед принял решение о подписании плана санации».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.