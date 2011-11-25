Тимошенко неожиданно перевели в другую камеру

Экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО перевели в другую камеру Лукьяновского СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО сообщил журналистам после очередного посещения экс-премьера в следственном изоляторе.

«Сегодня ТИМОШЕНКО срочно перевели в другую камеру», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что причины перевода не известны.

Вместе с тем, защитник заметил, что в Украине, в частности, в органах внутренних дел, сейчас работают представители Европейского комитета по противодействию пыткам. И, начиная со следующей недели, они будут работать на объектах пенитенциарной системы.

«Возможно, эти события как-то связаны», - предположил С.ВЛАСЕНКО.

Также он напомнил, что в ближайшее воскресенья, 27 ноября, многие люди придут к Лукьяновскому СИЗО поздравить Ю.ТИМОШЕНКО с днем рождения. При этом С.ВЛАСЕНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО перевели в камеру в глубине здания Лукьяновского СИЗО.

«Так власть хочет поздравить Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения», - сказал он.