БЮТ будет настаивать, чтобы Тимошенко осмотрели на международном уровне

Защита экс-премьера Юлии Тимошенко будет настаивать на международной экспертизе состояния ее здоровья.

Об этом сообщил член партии "Батькищина", вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко в эфире 5 канала, пишет Укрправда.

"После того, как президент и премьер-министр сказали, что министерство (здравоохранения) не способно работать, то смехотворно верить анализу и экспертизе здравоохранения", - уточнил он.

"Я думаю, что мы будем настаивать на экспертизе, международной, состояния здоровья Тимошенко. Тогда мы получим реальную ситуацию", - заявил Томенко.

"Во время этой экспертизы должны быть личный врач Тимошенко, семья Тимошенко, защитники должны присутствовать. Тогда мы можем понимать, что происходит с Юлией Тимошенко. И тогда только мы можем сказать какое ее реальное состояние здоровья", - добавил вице-спикер.

Как известно, у среду 23 ноября, Тимошенко прошла медобследование в одном из медицинских учреждений Киева.

Комиссия Министерства здравоохранения, по результатам этого обследования, рекомендовала Тимошенко терапевтическое лечение в пределах СИЗО.