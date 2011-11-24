Королевская считает, что у Украины еще остался «золотой фонд»

Одной из основ экономических реформ в Украине должно стать производство высокотехнологической продукции, соответствующей европейским стандартам.

Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая перед работниками авиационного и машиностроительного заводов в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «сегодня Украина экспортирует в основном сырье и полуфабрикаты. Это постепенно превращает нашу страну в сырьевую колонию, снижает уровень жизни наших граждан. Но у нас еще остались предприятия и институты, которые составляют «золотой фонд» Украины. Это и Харьковский авиационный завод, и машиностроительный завод «ФЭД».

Депутат подчеркнула, что «без государственной поддержки, без преференций для авиационной отрасли, Украина может остаться без самолетов. Если же страна хочет и дальше их производить, она должна стимулировать развитие авиастроения. Сегодня это наиболее развитая отрасль машиностроения, которая может сделать экономику Украины инновационной».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что 20 лет независимости Украина «нещадно эксплуатировала наработки Советского Союза. Страна развивалась по инерции. Ее руководители не сумели создать ни рыночную экономику, ни достойный уровень социальных гарантий. Украинская экономическая система – это уродливый гибрид, который абсолютно нежизнеспособен. Украина напоминает хлопца из села, который на базаре говорит отцу: «Кінчайте батьку торгувати, бо нема чим здачі дати». Мы доторговались своим национальным достоянием, своим потенциалом до ручки».

По словам политика, технологическая революция в стране сегодня продолжается исключительно благодаря людям, которые берут на себя ответственность, развивают предприятия, привлекают ресурсы и инвестиции. Однако этого мало. По ее мнению, государство также должно продемонстрировать свою заинтересованность в развитии производства высокотехнологичной продукции.

«Для того, чтобы ситуация в Украине не напоминала годы великой депрессии в США, нам нужно больше производить высокотехнологичной продукции. Мы должны восстановить свои законные позиции на мировом рынке. И государство должно оказать предприятиям и отрасли посильную помощь. В Украине необходимо сформировать четкий, понятный, прозрачный и системный государственный заказ на продукцию. Стране нужны самолеты, необходимы высокотехнологичные механизмы. Необходимо создать условия, при которых в Украине заработает связка «производство-потребление», - считает политик.

«Необходимо активизировать работу по заключению внешнеэкономических контрактов. По оценкам экспертов, объемов заказов новых пассажирских и грузовых самолетов до 2026 года составит от 2,6 до 3 трлн. долл. Украина может стать частью этого рынка, что принесет стране новые рабочие места и повышение уровня заработной платы по отрасли», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.